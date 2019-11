Gezellig en druk bij intocht Sinterklaas

Aalsmeer – Sinterklaas en heel veel (sportieve) Pieten zijn zaterdag 16 november welkom geheten in het Centrum. Superdruk was het bij de intocht en wat een feest. Ruim 50 Pieten (m/vr) had Sinterklaas meegenomen, van disco-Piet tot basketbal- en trampoline-Pieten.

Aan de kinderen werden kaartjes uitgedeeld waarmee ze een sportief traject konden afleggen en er was dit jaar de langere (sportieve) wandeling naar het tijdelijke praatjeshuis. Vanwege de renovatie van het gemeentehuis was de ontvangst van Sinterklaas in de foyer van Studio’s Aalsmeer aan het einde van de Van Cleeffkade.

Sinterklaas arriveerde even voor twee uur in de middag per boot bij het landje naast het Zorgcentrum en werd hartelijk ontvangen door burgemeester Oude Kotte, kinderburgemeester Berber en heel veel kinderen. Een groot aantal had een Pieten-outfit aan en was geschminkt. Natuurlijk zijn er heel veel foto’s gemaakt van de Pieten en van Sinterklaas met kinderen en voor dit foto-moment werd ruim de tijd genomen.

Nadat Sinterklaas voet aan wat had gezet, ging de stoet richting Pepernoten-molen De Leeuw waar een (dans)-feestje is gevierd en daarna werd richting Studio’s Aalsmeer gelopen, waar officieel de sleutel van Aalsmeer overhandigd is door de burgemeester aan Sinterklaas. En ook hier is nog een gezellige samenzijn geweest.

Met vrolijke gezichten, pepernoten in de hand en de toezegging dat ze ’s avonds hun schoenen mochten zetten, gingen alle jongens en meisjes vrolijk met hun (groot)ouders naar huis. Zondag vast weer vroeg op, wat zou het cadeautje zijn?