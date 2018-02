Gezellig carnaval in Poelgilderdam

Kudelstaart – In het Zuiden van het land wordt groots carnaval gevierd, maar ook in Poelgilderdam (Kudelstaart) wordt dit verkleedfeest gevierd met allerlei leuke activiteiten. Hoogtepunten zijn de kinderoptocht, het prinsenbal en natuurlijk de grote optocht op zondag.

De kinderoptocht was zaterdag 10 februari en wat hadden de jongens en meisjes een mazzel. Het was weliswaar koud, maar het zonnetje straalde en bracht warmte. De kinderen straalden ook en verwarmden de harten van hun (groot)ouders en het publiek dat een kijkje kwam nemen. Piraten, indianen, cowboys en onder andere vlinders maakten deel uit van de optocht. Heel gezellig!

Donderdag in de krant met foto’s een terugblik op dit gezellige carnavalsweekend. De Meerbode was erbij, ook tijdens het Prinsenbal met de overhandiging van de sleutel van het dorp door wethouder Ad Verburg aan prins Marco den Eerste en tijdens de grote optocht op zondag die te kampen had met harde wind, maar gelukkig geen regen of sneeuw. Prachtige karren en presentaties rond het thema ‘Een werelds carnaval’.

Foto: www.kicksfotos.nl