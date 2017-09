Geweldig feest voor cliënten OTT

Aalsmeer – Een fantastische dag hebben 500 cliënten van Ons Tweede Thuis (OTT) donderdag 7 september beleefd in de feesttent op het Praamplein. De Stichting Dag van je Leven organiseert al enkele jaren deze activiteit. Er is weer groots feest gevierd met muziek, optredens (onder andere van Clown Hoky Poky) en meezingen mochten alle gasten met Kimberley, Dennis en René.

De cliënten van Ons Tweede Thuis hebben volop genoten. Glimlachen van oor tot oor. “Geweldig”, aldus de organisatie. “Daar doen we het voor. Echter, zonder hulp van vrijwilligers en sponsors kunnen wij deze dag niet aanbieden. Daarom allen hartelijk dank!”

Bezoeker Thom had helemaal de dag van zijn leven. Via de organisatie van de Feestweek heeft Stichting Dag van je Leven kunnen regelen dat hij zijn grote idool, Andre Hazes jr. mocht ontmoeten en het optreden van de zanger mocht bijwonen in de avond. Thom stond te springen, swingen en mee te zingen. En als kers op de taart mocht hij ook nog aan Dennis van Radio Aalsmeer (live aanwezig in de tent) vertellen over zijn ‘avontuur’. Geweldig!

Foto: www.kicksfotos.nl