Gevarieerd nieuw seizoen met ‘Zondag bij Bob’

Aalsmeer – Nadat in april afscheid is genomen van Gonny, Ria en Betty is het team ‘Zondag bij Bob’ in volle vaart doorgegaan met het voorbereiden van het nieuwe seizoen. De formule van Bob & Gon blijft hetzelfde: in de tot intiem theater omgebouwde bovenzaal van De Oude Veiling, presenteert Bob acht voorstellingen op zondagmiddag. De ‘line-up’ voor dit seizoen is indrukwekkend:

2 oktober: Nol Havens, voormalig leadzanger van VOF de Kunst (Suzanne, Kopje koffie) met een eigen liedprogramma waarbij hij begeleid wordt op piano door Johan Hendrikse.

30 oktober: Cor Bakker en Fay Claassen, een muzikale samenwerking waar je ’u’ tegen zegt.

27 november: ‘Vive la France’, twee halve concerten van duo Route Soleil (zangeres met pianist/accordeonist) en Trio Manouche (Gipsy Jazz à la Django Reinhart met zanger).

15 januari: Zangeres Greta Holtrop met combo Martijn Schok, een geweldige Boogie Woogie ervaring.

5 februari: Sven Ratzke, de naam zegt genoeg, maar leuk om te vermelden, de winnaar van de Musical Award 2021.

5 maart: Hi-Stakes, een classy, jazzy Rhythm & Blues band met jonge musici, die je direct mee terug nemen naar de fifties voor een middag vol nostalgie.

2 april: Zangeres Katelijne van Otterloo met haar popjazz band, op veler verzoek terug op het zondagmiddagpodium.

30 april: Lenny Kuhr, ooit begonnen met ‘De Troubadour’, maar nu op toernee met een enorme bagage aan muzikale- en levenservaring.

Abonnementen

Om bovenstaande te kunnen realiseren, heeft het team abonnementhouders hard nodig. Wie een abonnement neemt voor slechts 175 euro voor acht voorstellingen, is verzekerd van een plaats in het mooie theater! Losse kaarten gaan pas later in de verkoop voor 25 euro per stuk. Eén of meer abonnementen aanschaffen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten via bob.plaswijck@planet.nl. Er wordt dan een bevestiging per e-mail gestuurd met het betaalverzoek. Pas na betaling is het abonnement definitief bevestigd. De abonnementskaart ontvangen de kopers bij de eerste voorstelling. Team ‘Zondag bij Bob’ hoopt weer veel, trouwe en nieuwe, bezoekers welkom te mogen heten.