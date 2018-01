Getuigen gezocht: Auto schept fietsster

Aalsmeer – Op vrijdag 19 januari rond tien over half zes in de middag is een fietsster omver gereden door een auto. De 51-jarige fietsster uit Aalsmeer reed vanaf de Machineweg linksaf de Aalsmeerderweg op richting de supermarkt.

Tijdens de oversteek werd de inwoonster gesneden door een automobilist. De vrouw kwam ten val. De bestuurder van de auto is doorgereden. Omstanders hebben de inwoonster weer overeind geholpen. De fietsster heeft gelukkig alleen blauwe plekken opgelopen door dit ongeval. Haar fiets raakte wel beschadigd.

De politie hoopt dat de betreffende bestuurder van de auto contact opneemt en dat getuigen zich melden via 0900-8844.