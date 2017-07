Veel gereedschap uit bedrijfsbus gestolen

Aalsmeer – Tussen zaterdag 15 juli vanaf 18.00 uur en zondag 16 juli rond 9.30 uur zijn van een bedrijfsbus de rubbers van één van de achterramen weggesneden. Hierdoor hebben dieven zich toegang weten te verschaffen tot de bestelbus, die stond geparkeerd in de Hadleystraat (nabij de voormalige Tienerterp, nu kapsalon).

Er is een grote hoeveelheid gereedschap gestolen. Het merk van dit gereedschap is voornamelijk Festtool. Het gereedschap zat opgeborgen in kenmerkende grijzen dozen met hierop in gifgroene letters: Festtool. De eigenaar van de bestelbus is een zelfstandige ondernemer en hij is nu dus ernstig gedupeerd.

De politie wijst op het fenomeen busje en gereedschapsdiefstallen. Begrijpelijk dat men niet elke avond de bus kan leeghalen, maar een alarminstallatie wordt aanbevolen. En wie de mogelijkheid heeft om de ‘werkbus’ binnen in een garage of ruimte te kunnen parkeren, wordt aangeraden dit vooral te doen.

De ‘klus’ moet, gezien de hoeveelheid gereedschap dat gestolen is, door meerdere mensen zijn geklaard en moet een redelijke tijd in beslag genomen hebben. Wie heeft iets gezien en/of heeft informatie? De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.