Gemeente: Meld illegaal Schipholparkeren

Het illegaal schipholparkeren op de openbare weg is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2017 en de geldende bestemmingsplannen niet toegestaan. De gemeente gaat dan ook actief handhaven om het illegaal schipholparkeren tegen te gaan. Dit kan door het opleggen van een last onder dwangsom.

Het gebruik van gronden en gebouwen als parkeervoorziening voor de luchthaven Schiphol is op dit moment in de meeste bestemmingsplannen in de gemeente Aalsmeer uitgesloten. Dit maakt dat schipholparkeren alleen is toegestaan op een beperkt aantal locaties.

Heeft u een vermoeden dat er bij u in de buurt illegaal geparkeerd wordt door reizigers van en naar Schiphol? Dan wil de gemeente dat graag van u weten! De gemeente is zowel telefonisch als via e-mail bereikbaar. Daarnaast kunnen klachten gemeld worden via Twitter @Aalsmeer_NL. De gemeente gaat er dan zo snel mogelijk achteraan. Telefonisch overlast door Schipholparkeren melden kan via 0297-387575 (ook buiten kantooruren) of stuur een e-mail naar: wabo@aalsmeer.nl