Gemeente maakt inhaalslag op groenonderhoud

De Ronde Venen – De gemeente werkt dagelijks aan het gezond houden van groen. Snoeiwerkzaamheden zijn hier onderdeel van en vindt plaats in de wintermaanden. Onlangs startten ze met de snoeiwerkzaamheden. Met deze snoeiwerkzaamheden maakt de gemeente een flinke inhaalslag op het groen-onderhoud. Daarbij is ook aandacht voor het broedseizoen en dieren waarvan het groen hun ‘thuis’ is.

Extra financiële middelen

Door bezuinigingen in het verleden was er lang weinig ruimte voor groenonderhoud. Het raadsvoorstel, ‘Hart voor Groen’, heeft ervoor gezorgd dat er extra financiële middelen beschikbaar zijn voor groenonderhoud. Dankzij ‘Hart voor Groen’ is het mogelijk om het groen een kwaliteitsimpuls te geven. Er vindt nu een inhaalslag plaats met het snoeien van heesters en bosjes. Het groen krijgt weer ruimte om opnieuw tot bloei te komen. Ook zorgen we dat overhangende beplanting teruggesnoeid wordt.

‘Nodig het gezond te houden’

Wethouder Maarten van der Greft (openbaar groen): “Regelmatig snoeien van beplanting is nodig om het gezond te houden. De wintermaanden zijn daarvoor bij uitstek de beste periode. Daarom voeren verschillende gespecialiseerde aannemers de komende tijd snoeiwerkzaamheden voor ons uit aan heestervakken en plantsoenen. Wij begrijpen heel goed dat inwoners soms denken dat de aanpak er soms rigoureus uitziet. Tijdelijk ziet het er dan wat minder aantrekkelijk uit, maar op sommige plekken zijn we echt heel lang niet geweest. Het snoeien van beplanting is nodig om het sterker en mooier terug te laten groeien.”

Dieren en broedseizoen

Het broedseizoen loopt van maart tot juli. Daar houden we met het snoeien van de beplanting uiteraard rekening mee. Voor aanvang van het snoeiwerk controleert de aannemer of er vogelnesten en/of egels aanwezig zijn. Als blijkt dat dit zo is, slaat de aannemer die locatie over en wordt deze dus niet gesnoeid.

Op de foto: Situatie vlak na de snoeiwerkzaamheden en het toekomstige resultaat. Foto is aangeleverd.