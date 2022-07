Gemeente introduceert Pauzesport en Cultuurbus

Aalsmeer – In de coronacrisis heeft het kabinet tijdelijke gelden beschikbaar gesteld in een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De gemeente Aalsmeer heeft daarop het projectplan ‘NPO Aalsmeer’ gemaakt. Met de tijdelijke NPO-gelden van het Rijk zijn samen met het onderwijs, de kinderopvang en overige partners onder andere Pauzesport en de Cultuurbus ontwikkeld.

Het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Pauzesport richt zich op samenspelen, meedoen, winst & verlies en een gezonde leefstijl. De Cultuurbus is bedoeld om kinderen na de coronacrisis weer kennis te laten maken met verschillende culturele- en erfgoedlocaties.

Pauzesport

Team Sportservice Aalsmeer is met Pauzesport actief met schoolgaande kinderen aan de slag. Ze brengen tijdens de pauze in hun rol als spelleider, scheidsrechter en motivator kinderen extra in beweging of laten inactieve kinderen bewegen. Kinderen maken kennis met verschillende sporten en spellen en leren samenspelen. De inzet van Team Sportservice Aalsmeer levert werkdrukverlaging op voor docenten en vakleerkrachten. Omdat ze ook observeren en signaleren zorgt het voor minder conflicten en enthousiaste kinderen op het schoolplein.

Cultuurbus

De Cultuurbus wordt uitgevoerd door Cultuureducatie Amstelland. Omdat veel kinderen in coronatijd minder naar culturele instellingen zijn geweest biedt de gemeente aan alle klassen in het primair onderwijs busvervoer aan naar culturele- en erfgoedlocaties binnen de regio Amstelveen-Aalsmeer-Uithoorn-Ouder Amstel-Amsterdam en 25 kilometer daarbuiten. Per groep kunnen scholen één keer gebruikmaken van de Cultuurbus. De school boekt een voorstelling, workshop of museumbezoek via Cultuureducatie Amstelland, de Cultuurbus rijdt de kinderen erheen.

Enthousiaste reacties

In totaal hebben 21 klassen inmiddels gebruik gemaakt van de Cultuurbus, dat zijn ongeveer 550 kinderen. Zij zijn met de bus naar musea in Amsterdam en Amstelveen geweest. Ook hebben groepen een bezoek gebracht aan het Amstelveens Poppentheater. “Het is mooi om te zien hoe enthousiast er gebruik wordt gemaakt van zowel de Cultuurbus als Pauzesport”, zegt wethouder onderwijs Bart Kabout die deze week zelf meedeed in de pauze bij OBS Kudelstaart. “We zijn blij dat we samen met Team Sportservice en Cultuureducatie Amstelland gezonde, leerzame en leuke activiteiten kunnen neerzetten voor alle kinderen”. Na de zomervakantie biedt Team Sportservice Aalsmeer bij elke basisschool in Aalsmeer en Kudelstaart één keer in de week Pauzesport aan tijdens de lunchpauze.