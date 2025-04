Gemeente De Ronde Venen meet geluid vliegtuigen Schiphol

De Ronde Venen – Wethouder Anja Vijselaar (Milieu) en het dorpscomité De Hoef nemen de meetpunten in gebruik voor het meten van geluid van vliegtuigen die over De Hoef vliegen. Op verzoek van de inwoners ondersteunt de gemeente dit door het plaatsen van drie meetpunten. De metingen vinden plaats over een periode van drie jaar.

Nu is het moment om meetpunten te plaatsen. Het maximaal aantal vluchten van en naar Schiphol in 2025 is 478.000. Niet alleen het aantal vluchten veroorzaakt vlieggeluid. Ook vlieghoogte en het type vliegtuig hebben invloed op het geluid die inwoners kunnen ervaren.

Serieus

Wethouder Vijselaar: ”We nemen signalen van inwoners over ervaren overlast serieus. Daarom laten we metingen uitvoeren van vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen. De Ronde Venen is een van de vele gemeenten in de regio die dit doet. Met het plaatsen van de meetpunten kunnen we het geluid van overkomende vliegtuigen meten. De meetresultaten kunnen gebruikt worden in gesprekken in het samenwerkingsverband met gemeenten en provincies.”

Geluidsmetingen live te volgen

De meetpunten zijn geplaatst bij de IJsclub, de Springbok en de Meester van de Meerendonkstraat in De Hoef. Hiermee brengt de gemeente specifiek voor De Ronde Venen het geluid van vliegtuigen in kaart. Sensornet meet ook voor de buurgemeenten, waardoor een geografisch data-gat wordt voorkomen. Uitgebreide data zoals tijdstippen van metingen, vlieghoogtes, duur, type vliegtuig en op welke baan is te volgen op sensornet.nl/project/rondevenen.

V.l.n.r. Nick van Bemmel en Louise Out van Staveren van het dorpscomité De Hoef en wethouder Anja Vijselaar. Foto: aangeleverd.