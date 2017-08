Praam en penta van gemeente te koop!

Aalsmeer – Vorig jaar werd er al over gesproken, moet een gemeente deelnemen aan een evenement? Lijkt het dan misschien op een voorrangspositie of belangenverstrengeling? Kijken, bezoeken en genieten van alle activiteiten in het bruisende Aalsmeer mag uiteraard wel, maar ook actief van de partij. Nee, dat gaat net een tikkeltje te ver.

Na een groot aantal jaren heeft de gemeente besloten niet meer met een groep college- en raadsleden of ambtenaren aan de start te verschijnen van de Pramenrace. En nu wordt deze knoop definitief doorgehakt. De eigen praam met bijbehorende Honda en Penta motoren worden te koop aangeboden. Geïnteresseerden mogen een bod doen. In de ‘advertentie’ wordt niet gesproken over de staat van de praam, maar deze is goed, er is onderhoud gepleegd, en ook de Penta draait nog soepeltjes.

De praam en de motoren zijn te bezichtigen bij Jachthaven ’t Drijfhuis aan de Uiterweg 27. Contactpersoon is de heer M. Eveleens en hij geeft graag meer informatie, ook telefonisch via 0297-322211. Informatie is ook op te vragen bij het bestuurssecretariaat van de gemeente via 0297-387514 of via secretariaat.college@aalsmeer.nl. Zin om ook deel te nemen aan de Pramenrace of toe aan een nieuwe praam? Grijp deze kans en noem een prijs!

Het bod, voorzien van persoonsgegevens en telefoonnummer, kan uiterlijk maandag 21 augustus in een gesloten envelop afgegeven worden in het gemeentehuis ter attentie van het bestuurssecretariaat. Heel benieuwd hoeveel (serieuze) reacties de gemeente krijgt en wie uiteindelijk de nieuwe eigenaar wordt!