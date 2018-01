Verlies (helaas) voor handballers FIQAS

Aalsmeer – Het was helaas geen succesvol weekend voor de top-handballers van FIQAS. Heren 1 had zaterdag 27 januari het Belgische Achilles Bocholt op bezoek in de Bloemhof. In de volle sporthal zagen de supporters de Aalsmeerse handballers verliezen met 24-30. Een spannende wedstrijd was het wel. In de eerste helft ging het spel gelijk op. De rust gingen de teams in met 15-16. In de tweede helft wist de Belgische ploeg in deze BeNe League uit te lopen en uiteindelijk de winst binnen te halen.

Na Heren 1 was het in de Bloemhof de beurt aan het eerste damesteam van FIQAS. Dames 1 had het eerste van Gemini als tegenstander. De rust gingen beide teams in met een gelijke stand van 13-13. De meiden waren aan elkaar gewaagd. Ook in de tweede helft werd er over en weer gescoord. De dames van Gemini wisten net iets vaker de doelvrouw te passeren en wonnen nipt met 22-25.

Toch ook nog positief handbal-nieuws. Heren 2 van FIQAS speelde zondag 28 januari thuis tegen Cabooter uit Venlo en wist deze wedstrijd te winnen met 30-25.

Foto: www.kicksfotos.nl