Géén Techniek Driedaagse, wél Techniek Experiences

Regio – Techniekmiddagen in het technieklokaal van de middelbare scholen, een Techniekwedstrijd, Technieklessen en een Tech-is-Tof Quiz: dát is het programma van de Techniek Experiences 2020-2021. Dit programma is samengesteld omdat het coronavirus het niet mogelijk maakt om de Techniek Driedaagse te laten doorgaan. Om scholen te blijven ondersteunen in het geven van techniekonderwijs bedacht TechNet Amstel & Venen dit alternatief. Karin Wateler – projectleider TechNet Amstel & Venen kijkt uit naar het alternatieve programma. “De behoefte aan goed opgeleid personeel blijft’’, zegt zij. “Dat maakt dat we activiteiten blijven organiseren om jongeren te interesseren voor de techniek.’’

Tech-is-Tof-Quiz

Het meest verheugt zij zich op de Tech-is-Tof-Quiz, die nu – in samenwerking met lokale ondernemers – ontwikkeld wordt. “Gedurende 45 minuten strijden klassen online tegen elkaar voor de enige echte ‘Tech-is-Tof bokaal”, legt Wateler uit. “Welk gewicht kan de grootste hijskraan ter wereld tillen? En hoeveel autobanden worden dit jaar gerecycled? Onze quiz geeft een inkijkje in de wereld van techniek door de ogen van een kind. Ik ben ontzettend benieuwd welke scholen met elkaar de strijd aan zullen gaan en wie er uiteindelijk met de bokaal vandoor gaat.’’

Techniekwedstrijd

Een van de andere activiteiten is de techniekwedstrijd voor de groepen 7 en 8. “De techniekwedstrijd vindt dit schooljaar plaats van januari tot en met maart 2021’’, licht de projectleider toe. “Er is geen vastomlijnde techniekopdracht, maar we laten leerlingen kiezen uit het oplossen van een van de drie technische problemen. Ze kunnen een technische oplossing bedenken om energie op te wekken, een zorgrobot te bouwen of een manier vinden om de overkant te bereiken.’’ Nieuwsgierig naar het volledige aanbod Techniek Experiences? Of aanmelden?

www.technetamstelenvenen.nl