Geen successen voor FCA en RKDES

Aalsmeer – De voetbalcompetitie is weer van start gegaan en voor de ploegen van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart is het geen goed begin. FC Aalsmeer zaterdag verloor in Rotterdam van DZB met 2-0. FC Aalsmeer zondag had het eerste van Altior op bezoek aan de Beethovenlaan. Ondanks de aanmoediging van de supporters moest Aaslmeer in de bezoekers haar meerdere erkennen. Eindstand 0-3 (voor Altior).

RKDES trad eveneens thuis aan de Wim Kandreef aan tegen SJZ. De fans langs de lijn zagen hun Kudelstaartse toppers verliezen met 1-3. Maar gauw vergeten, volgend weekend wachten weer nieuwe kansen. Alle voetbalwedstrijden worden, zoals iedere week, vermeld in de krant van donderdag 1 februari. Het wordt een bijzondere krant trouwens, in een nieuw en modern jasje…

Foto: www.kicksfotos.nl