Geen staking, wel actie op de Graankorrel

Kudelstaart – Op woensdag 6 november was de Graankorrel gewoon open voor alle leerlingen. Hoewel meer dan 4000 scholen dicht waren wegens staking, werd er gewerkt op school. Niet zoals anders, maar alsof ‘de buurvrouw’ les gaf. De leerkrachten wilden daarmee laten zien dat lesgeven een vak is en dat niet zomaar iedereen voor de groep kan. De ouders van de kinderen werkten mee aan deze bijzondere dag. Heel veel kinderen droegen shirts, petten of tassen met de tekst ‘Ik ben geen toprioriteit’. Dit om te laten zien dat ze hun juf of meester steunen.

Volgens het team heeft één dag staken geen zin. Wat levert dat op? Nee, misschien moeten scholen wel een week dicht om aan de minister te laten zien hoe het zit. Wat gebeurt er als kinderen geen onderwijs meer krijgen? Of geen les meer van een bevoegde leerkracht?

Op 6 november werd er eerst heerlijk ontbeten op school vanwege het nationaal schoolontbijt. Daarna merkten de kinderen hoe het was als je geen ‘echte’ juf of meester in de klas hebt.

De leerkrachten van de Graankorrel zet als al hun collega’s benieuwd wat de onderwijs minister gaat doen na de actiedag op 6 november.