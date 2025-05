Geen ruimte voor Knarrenhof in Kreekpark Wilnis

Wilnis – Er wordt tegenwoordig veel waarde gehecht aan participatie bij nieuwbouw. Dit om zoveel mogelijk woonwensen die er binnen de gemeenschap zijn mee te nemen in de bouwplannen. Projectontwikkelaar Blauwhoed van nieuwbouwproject Kreekpark in Wilnis had woensdag 7 mei dan ook een speciale informatieavond georganiseerd voor senioren die de mogelijkheid kregen hun woonwensen te uiten.

Woonwensen en levensfase

De nieuwbouwwijk in Wilnis, die eerder bekend stond als ‘De Maricken II’, begint steeds meer vorm te krijgen. Medio april werd de nieuwe naam Kreekpark gepresenteerd, die beter past bij het groene en landelijke karakter van de woonwijk. Het wordt een groene, duurzame en natuur inclusieve woonwijk waar de leef kwaliteit van de toekomstige bewoners centraal staat. Kreekpark belooft een groene wijk te worden met circa 650 woningen waar jong en oud samenleven in een natuurlijke omgeving. Het biedt een breed scala aan woningtypes, passend bij uiteenlopende woonwensen en levensfasen.

Senioren denken mee over Kreekpark

Afgelopen 7 mei werd door projectontwikkelaar Blauwhoed in De Willisstee een informatieavond georganiseerd voor 50-plussers. Er waren zo’n 20 geïnteresseerden aanwezig die mochten meedenken. Blauwhoed is verheugd over de betrokkenheid en het enthousiasme van de aanwezigen. “We vinden het belangrijk om goed te luisteren naar toekomstige bewoners”, aldus Nadia van Zoest, woordvoerder van het projectteam. “Deze avond helpt ons om Kreekpark nog beter af te stemmen op de wensen van verschillende doelgroepen. Het wordt een wijk waar ontmoeting en recreatie centraal staan. De groene zone die de wijk doorkruist, gaat fungeren als een natuurlijke ontmoetingsplek voor alle bewoners.”

Veel is al uitgedacht

Tijdens de avond werd duidelijk dat veel onderdelen van de wijk wel al zijn uitgedacht, maar Blauwhoed gaf aan open te staan voor input van de senioren. In kleine groepssessies konden de aanwezigen meedenken over onderwerpen als de inrichting van het groene hart en in wat voor woningen de senioren willen wonen. Speciaal voor deze doelgroep zijn er appartementen en compacte woningen in de planning bedacht, bedoeld om ook levensloopbestendig wonen mogelijk te maken.

Ideale plek voor een Knarrenhof

Onder de aanwezigen waren ook vier leden van de Kartrekkersgroep Knarrenhof Wilnis, die al geruime tijd op zoek is naar een geschikte locatie voor het eerste Knarrenhof in De Ronde Venen. Een Knarrenhof is een woonconcept, waarbij senioren samenwonen in een hofje met gedeelde voorzieningen zoals een Hofhuys en een gezamenlijke tuin. Het idee is dat bewoners naar elkaar omkijken zonder dat er sprake is van formele zorgverplichtingen. Kreekpark is een ideale plek voor zo’n Knarrenhof, omdat het past bij de woonwensen van senioren die niet in een appartement willen wonen met vaak slechts een klein balkon.

Geen Knarrenhof in Kreekpark

Corien Bos van de Kartrekkersgroep Knarrenhof Wilnis was echter na afloop toch duidelijk wel teleurgesteld: “We zijn hierheen gekomen met de hoop dat er ruimte zou zijn voor een Knarrenhof in Kreekpark. Helaas bleek dat Blauwhoed daar geen plannen voor heeft. Er komen wel seniorenappartementen, maar wij zoeken juist naar een hofje waar mensen bewust samenleven en elkaar ondersteunen. Het mooie van Knarrenhof is de gemeenschappelijke voorzieningen als en Hofhuys, Hoftuin en Werkplaats. Bij Knarrenhof ga je echt iets met elkaar aan, het sociale is een deel van het concept en blijft begeleid door Knarrenhof landelijk.”

Schijnparticipatie

HP van Tilburg, de mediamanager van Knarrenhof, was wat meer uitgesproken. Hij gaf aan dat Kreekpark zo toch wel weer een vriendelijke, maar vrijblijvende wijk lijkt te worden voor de wat rijkere gezinnen met twee-verdieners die uit Amsterdam graag naar het groene hart trekken en het niet een wijk wordt voor de starters en senioren uit De Ronde Venen zelf. Hij concludeerde: “Voor onze Kartrekkersgroep was deze avond teleurstellend. Men had ons specifiek uitgenodigd en dan wordt er toch een bepaalde verwachting gewekt. Echter, nu bleek dat vooraf al duidelijk was dat er geen ruimte is voor een Knarrenhof. Had ons dan beter niet uitgenodigd, want nu lijkt het op schijnparticipatie. Toch blijven wij optimistisch. De wethouder ondersteunt ons, dus we zoeken verder naar een andere geschikte plek. We danken Blauwhoed wel voor de geboden aandacht, maar we moeten toch helaas de conclusie trekken dat het op Kreekpark niet gaat gebeuren voor ons.”

Blik op de toekomst

Hoewel een Knarrenhof – voorlopig – niet naar Kreekpark komt, is het duidelijk dat de senioren van Wilnis hun stem hebben kunnen laten horen over hoe zij in de toekomst willen wonen. Ze hopen dat andere woonwensen van de senioren die aanwezig mochten zijn wel meegenomen gaan worden in dit prestigieuze nieuwbouwproject. Participatie blijft een moeilijk punt bij nieuwbouw, omdat de belangen vaak toch ver uit elkaar liggen. Voor geïnteresseerden over Kreekpark is meer informatie te vinden op de projectwebsite www.kreekpark.nl.

Op de foto: De senioren bijeen, maar er bleek volgens hen sprake van schijnparticipatie. Foto: Peter Pos.