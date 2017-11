Gedeputeerde Jaap Bond bij Loogman

Aalsmeer – Op vrijdag 10 november heeft gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland een bezoek gebracht aan het innovatieve bedrijf Loogman in de gemeente Aalsmeer. De gedeputeerde voor onder andere Economische Zaken bezoekt alle winnaars van de verkiezing Beste Onderneming van Noord-Holland. Ook wethouder Economische Zaken Ad Verburg van gemeente Aalsmeer en Hermen de Graaf Provinciale Statenlid waren bij het bedrijfsbezoek aanwezig.

Trots op onderneming

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg gaf tijdens het bezoek aan heel trots te zijn op deze mooie, Aalsmeerse en sociale onderneming en op het behalen van de titel Beste Onderneming van Noord-Holland. Wethouder Verburg: “De Loogman Groep is na de Dutch Flower Group en Waterdrinker het derde Aalsmeerse bedrijf in 5 jaar dat de titel beste Onderneming van Noord-Holland mag dragen. De organisatie van Onderneming van het Jaar van Aalsmeer heeft Loogman voorgedragen voor de verkiezing in Noord-Holland, nadat dit innovatieve bedrijf de Aalsmeerse verkiezing had gewonnen.”

Wereldwijde unieke uitvindingen

Op 17 mei werd het Aalsmeerse bedrijf Loogman winnaar van verkiezing Beste Onderneming van Noord-Holland (OVNH). De deelnemers werden door de jury o.a. beoordeeld op alle facetten van het ondernemerschap. Echt onderscheidend zijn, dat is waar het om gaat bij de OVNH. Daarmee tonen deze ondernemingen aan de drijvende kracht te zijn van de economie in Noord-Holland. De Loogman Groep uit Aalsmeer, bekend van de wasstraten en tankstations, is een echt familiebedrijf, waar innovatie hoog in het vaandel staat. Zo bedacht eigenaar Ger Loogman afgelopen jaar de Comfort Lane: tanken op een lopende band. Ook het schoonmaken van de binnenkant van een auto op een lopende band is uniek in de wereld. Tijdens de verkiezingsavond kwam naar voren dat uit het buitenland al interesse was voor deze innovatie.

Innovatief

Loogman Tanken & Wassen in Aalsmeer is een begrip in de regio. Met het oog op duurzaamheid en innovatie is Loogman Tanken en Wassen BV voortdurend in beweging. Innovatie is de kernkwaliteit en het onderscheidend vermogen van dit bedrijf. Bij dit full-service tank- en wasstation is in juli zelfs een nieuwe FEBO-vestiging geopend. Dit maakt onderdeel uit van een ingrijpende vernieuwing van het tank- en wasstation. Zoals een nieuwe tankshop en de nieuwe Comfort Lane (Tankstraat). Uniek in de wereld, waarop patent is aangevraagd. Bij deze nieuwe service kun je, net als in de wasstraat, lekker in de auto blijft zitten en je auto langzaam op een lopende band voortbeweegt, terwijl deze voor je getankt wordt door een pompbediende.

Ger Loogman: ”Hiervoor is veel belangstellig uit het buitenland. Amerikanen en bedrijven uit het Oostblok komen kijken hoe we het hier doen. We hebben zelfs een plek in International Hall of Fame Carwash.” Loogman is het grootste onafhankelijke tankstation van Nederland met het grootste volume in autowasstraten met meer dan 1 miljoen wasbeurten per jaar.

Foto-onderschrift:

Van links naar rechts: Hermen de Graaf, statenlid van de provincie Noord-Holland, wethouder Economische Zaken Ad Verburg, gedeputeerde Jaap Bond en Ger Loogman bij de lopende band waar auto’s schoongemaakt worden en die uniek in de wereld is.