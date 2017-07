Gaslek op het Molenplein

Aalsmeer – Een drukke vrijdagmiddag (14 juli) voor de vrijwilligers van de Aalsmeerse brandweer, want net na de klus op de Westeinder, gingen de alarmbellen opnieuw rinkelen.

Tijdens opbouwwerkzaamheden op het plein bij de Zijdstraat was een gasleiding geraakt. Om een grote tent vast te zetten, werden pennen tussen de stenen op het Molenplein gestoken. Hiermee is per ongeluk een gasleiding geraakt, waardoor lekkage ontstond.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft metingen verricht. Ook werd een deel van de straat afgezet. Het gasbedrijf is ter plaatse gekomen om de leiding dicht te zetten en te repareren.

Foto’s: KaWijKo Media / Vivian Tusveld