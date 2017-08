Aalsmeer – Vanmorgen, dinsdag 29 augustus, omstreeks 9.30 uur is de brandweer opgeroepen voor een gaslekkage aan de Bachlaan.

Bij graafwerkzaamheden is de gasleiding geraakt. De brandweer heeft een waterscherm opgezet. Netbeheerder Stedin is ook ter plaatse gekomen.

De politie heeft de Bachlaan afgesloten voor al het verkeer en de omgeving is uit veiligheid ruim afgezet. Hoe lang het nog gaat duren voor het lek verholpen is en de weg weer vrijgegeven wordt, is nog onbekend.

Foto’s: KaWijKo Media