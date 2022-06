Fusie Groenland en L&M Groep: One Flora Group

Aalsmeer – Groenland en L&M Groep vormen sinds 28 juni één organisatie. De naam van de nieuwe organisatie is One Flora Group. Met de fusie realiseren Groenland en L&M Groep een unieke strategische samenwerking die past bij de groeistrategie van beide familiebedrijven.

Optimale sierteeltketen

One Flora Group speelt in op de schaalvergroting en professionalisering die gaande is in de sierteeltsector. Door optimaal gebruik te maken van de sourcing van de L&M Groep en het commerciële netwerk van Groenland realiseert de groep een optimale sierteeltketen.

Onder één dak

Binnen One Flora Group komt de hele sierteeltketen samen. De bedrijven binnen One Flora Group leveren bloemen en planten aan retail, groothandel en consumenten over de hele wereld. De groep bestaat uit de bedrijven: Bloominess, Bouquetnet, Celieplant, Direct Flower Solutions, Flowerfactory, FNQ, Greenpackers Bloominess, Greenpackers Bouquetnet, L&M Rijnsburg, Lilies Direct, Spira, VE Bloemengroothandel, Waxed Roses Sensation en Zami. Gezamenlijk beschikt One Flora Group over een omzet van ruim 400 miljoen euro, waarmee ze een van de belangrijkste spelers in de sierteeltsector is.

Nieuwe bestuur

De directie van One Flora Group wordt gevormd door John Celie, Jan Willem Leeuwenburg, Lennard Leeuwenburg en Maarten Ober. Zij hebben de ambitie om met alle medewerkers, bedrijven, kwekers, klanten en partners een duurzame groei te realiseren in de mooie wereld van bloemen en planten. One Flora Group gaat voor Next Level Floriculture, wat staat voor een efficiënte, transparante en duurzame sierteeltketen. Lees meer over One Flora Group via: www.onefloragroup.com.

Foto: Het bestuur van de One Flora Group met het nieuwe logo.