Frank, Vincent en Martijn klaar voor Undie 500 rally

Aalsmeer – De drie Aalsmeerse vrienden Frank Koomen, Vincent de Wilde en Martijn Vogelaar opperden ruim een half jaar geleden het idee om zich in te schrijven voor de Undie 500 rally. Het ’zusje’ van de grote Carbage rally.

In een auto van minimaal 20 jaar oud met een dagwaarde van maximaal 500 euro gaan ze in vijf dagen door tien landen in Europa rijden. Het wordt een trip met een bonte stoet auto’s, want om deel te mogen nemen moet de auto ‘aangekleed’ worden in een zelf gekozen thema. Onderweg dienen de deelnemers allerlei hilarische opdrachten uit te voeren. De deelnemers komen voornamelijk uit Nederland, maar ook diverse teams uit Engeland, Duitsland en zelfs enkele teams uit Amerika gaan de Undie 500 rally rijden.

Frank, Vincent en Martijn kochten een oude auto en sleutelden en klusten er maanden op los. Geïnspireerd door de dames van het thuisfront hebben ze de auto ‘gepimpt’ in tijgerprint en zichzelf ingeschreven als ‘Never Ending Story’ team.

Dagelijks slapen de deelnemers op door de Undie geregelde campsides. Eten kan door te koken met een eigen gasstelletje, maar een maaltijd halen bij de foodtrucks, die door de organisatie geregeld worden, is ook mogelijk. Iedere dag wordt besloten met een gezellig feest.

De auto van Frank, Vincent en Martijn in ‘Nellie Veerkamp style’ (mede mogelijk gemaakt door Boom Belettering en Q3 Heavy lift) is er klaar voor en de mannen hebben enorm veel zin in dit grote avontuur. Al voor ze nog maar één kilometer gereden is, hebben de drie inwoners zich ook maar gelijk ingeschreven voor de wintereditie in februari 2020.

Maandag 29 juli gaat de Undie 500 rally van start. Gaan Frank, Vincent en Martijn het redden? Als het goed is, kunnen ze aan het einde van de week welkom terug geheten worden.

De mannen zijn deze week te volgen via Instagram: teamneverendingstory. Dagelijks brengen zij het thuisfront op de hoogte van hun reis. Kijk op https://www.undie500.com/