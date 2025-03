Frank Boerebach maakt inspirerende wandeling na verlies familieleden aan kanker

Regio – Frank Boerebach is een 65-jarige leraar en wandelaar uit Hoek, Zeeuws-Vlaanderen. Hij is bezig aan een indrukwekkende wandeltocht van 175 dagen door 342 gemeenten van Nederland om aandacht te vragen voor en geld in te zamelen voor mensen met kanker. Afgelopen 19 maart bezocht hij het gemeentehuis in Mijdrecht, waar hij werd ontvangen door wethouder Anja Vijselaar. De ontmoeting was een moment van erkenning en steun voor zijn bewonderenswaardige inspanning. Franks’ wandeling, die 21 februari begon, de dag dat hij 65 jaar werd, is een ware krachttoer. Met slechts een rugzak als gezelschap, hoopt hij half augustus zijn reis te voltooien.

Persoonlijke verliezen

Zijn motivatie komt voort uit persoonlijke verliezen. Frank verloor zijn vader, drie broers en zijn vrouw aan kanker. Met zijn wandeltocht, genaamd ‘Heel Nederland’, wil hij niet alleen heel Nederland doorkruisen, maar ook bijdragen aan de genezing en nazorg van mensen met kanker. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Roparun en andere organisaties die (na)zorg verlenen aan kankerpatiënten.

Frank’s missie is niet alleen fysiek uitdagend, maar ook een oproep aan de gulheid van de Nederlanders. Hij heeft ongeveer op zijn tocht adressen nodig waar hij kan rekenen op een maaltijd, een bed en een ontbijt. Zijn hoop is, dat mensen hem willen helpen door hem onderdak te bieden en zo bij te dragen aan zijn doel: het leven van mensen met kanker een beetje meer HEEL maken. Tot nu toe heeft hij onderdak in veel gemeenten, maar nog niet overal.

Elk jaar krijgen meer dan 120.000 mensen in Nederland de diagnose kanker, een ingrijpende gebeurtenis voor henzelf en hun omgeving. Om de kwaliteit van leven van deze mensen te verbeteren, worden er veel initiatieven ontwikkeld, mede mogelijk gemaakt door de Stichting Roparun. Franks’ wandeling is een manier om deze initiatieven te ondersteunen en extra fondsen te werven. Een deel van de opbrengst van Franks’ tocht zal naar de Stichting Roparun gaan, maar hij wil ook inloophuizen, hospices en andere organisaties die (na)zorg verlenen aan mensen met en na kanker ondersteunen. Frank zal de besteding van de donaties transparant verantwoorden via zijn website. Meer informatie: www.heelnederland.nl.

Op de foto: Frank Boerebach werd op het gemeentehuis in Mijdrecht ontvangen door wethouder Anja Vijselaar. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.