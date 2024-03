Fraaie overwinning voor Legmeervogels￼

Uithoorn – Afgelopen zaterdag heeft Legmeervogels in de strijd om de bovenste plaats een hele mooie overwinning behaald op Amstelveen/Heemraad. Door een treffer van Lars van Beek in minuut 59 en een treffer van Raoul Tjong-A-Tjoe een minuut later is Amstelveen met een 2-0 nederlaag teruggestuurd naar Amstelveen. Na afloop is ook duidelijk geworden dat concurrent AMVJ in de slotfase thuis onderuit is gegaan tegen Marken 3-4 Door deze nederlaag is nu Buitenveldert de naaste belager geworden van Legmeervogels. De stand van zaken in de 3e klasse B is nu als volgt. 1.Legmeervogels 17 gespeeld en 39 punten. 2 is nu Buitenveldert, 18 gespeeld en 34 punten. Op plaats 3 vinden wij dan Amstelveen terug met 18 wedstrijden gespeeld en 33 punten gevolgd door AMVJ met 17 wedstrijden gespeeld en 31 punten. 31 punten heeft ook SDOB maar dan uit 18 wedstrijden en neemt dan de 5e plaats in. Aanstaande zaterdag, Paaszaterdag, is Legmeervogels vrij. De eerst volgende wedstrijd voor Legmeervogels is op zaterdag 6 april 2024 om 14.30 uur in en tegen de sv Marken .

Weinig hoogtepunten

In de eerste 45 minuten waren er weinig hoogtepunten. Beide ploegen spelde afwachtend. Zo nu en dan was er een kansje Zo moest de doelman van Legmeervogels in minuut 6 in actie komen op een schot van Max Boonstoppel. Maar tot zijn grote opluchting verdween de bal aan de voor Legmeervogels maar net aan de goede kant van de paal. Even later was het aan de andere kant net zo’n situatie. Nu was het een schot van Camiel Schouten wat rakelings naast ging. In minuut 22 een aderlating voor de thuisclub als Rinaigel Ogenio met een zware blessure het veld moet verlaten. Zijn vervanger is dan Derk Streefkerk. In de slotfase van de eerste helft is er nog een inzet van Kenneth van der Nolk van Gogh dat goed wordt gekeerd door de doelman van Amstelveen Giovanni Santagelo. Even daarvoor een fraaie redding van Carlito Welink op de inzet van Amstelvener Max Boonstoppel. Bij het ingaan van de rust is het dan nog steeds 0-0.

In de rug

Met de wind nu in de rug begint Legmeervogels steeds beter te voetballen en drukt Amstelveen min of meer vast op eigen helft. Maar dit leidt nog niet tot uitgespeelde. Dit heeft geleid tot een 3-tal corners voor de thuisclub binnen 5 minuten. Maar verder als een schot op de paal van Youri Habing en een inzet van Derk Streefkerk dat net naast ging komt Legmeervogels nog niet. Pas in de 59ste en de 60ste minuut is er voor de thuisclub reden tot juichen. Eerst is het Lars van Beek die fraai weet te score en een minuut later Raoul Tjong-A-Tjoe die doel treft voor de 2-0. Amstelveen probeert dan de bakens te verzetten maar lukt daar niet in. Het lijkt er meer op dat de bezoekers zich hebben neergelegd bij de nederlaag. En zo hobbelt de wedstrijd naar het eind en heeft Legmeervogels het gewenst resultaat; een overwinning op concurrent Amstelveen.