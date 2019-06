Florist Holland verrast zorgcentra in Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen week vonden de jaarlijkse FlowerTrials plaats, waar Florist Holland en HilverdaKooij voor het eerst sinds de aankondiging van de fusie, gezamenlijk het totale assortiment aan pot- en beddingplanten hebben gepresenteerd aan diverse nationale en internationale bezoekers.

Dit evenement is één van de weinige kansen om het totale assortiment in bloei te presenteren. Plantkwaliteit en het juiste bloemstadium zijn voor deze show zeer belangrijk om alle bezoekers van kweker tot consument te overtuigen. Voor de presentatie wordt het plantmateriaal in grote aantallen opgezet.

Dit jaar heeft het Marketing team van Florist Holland besloten om de planten, na de show, te doneren aan een dankbaar doel. Afgelopen maandag zijn twee zorgcentra in Aalsmeer, ‘t Kloosterhof en Aelsmeer, verblijd met diverse potgerbera’s en anjers. Na het bezoek zijn de kantines en woonkamers van beide centra behoorlijk opgefleurd en werden bewoners en dames van de dagbesteding verrast met een kleurrijke pot- of tuinplant. Kortom, een succesvol initiatief dat werd gewaardeerd en jaarlijks voor herhaling vatbaar is.