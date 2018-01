Floretschermer Daniël wint van nummer 2 van de wereld

Aalsmeer – Op 19 en 20 januari vond de Challenge International de Paris plaats, de grootste en meest prestigieuze World Cup voor floretschermers. De Aalsmeerse floretschermer Daniël Giacon maakte hier zijn debuut.

Op vrijdag stond de Aalsmeerder na drie winst- en drie verliespartijen in zijn poule op positie 103 van de 237 schermers die aan de voorronde meededen. Daarmee had hij op deze voorronde dag een vrijstelling op het tableau 256 en bereikte als enige Nederlander het tableau 128. Daar trof hij Choi uit Hong Kong. Na een spannende partij wist Daniël met 15-14 te winnen. Na nogmaals een winstpartij tegen Tirado uit Puerto Rico had hij zich geplaatst bij de beste 64 schermers op het hoofdtoernooi.

Op zaterdag trof de 17-jarige schermer de nummer twee op de wereldranglijst, de Amerikaanse Massialas. Giacon schermde goed en geconcentreerd en wist steeds een voorsprong te houden op de winnaar van de vorige editie van het toernooi. Uiteindelijk won hij de partij met 15-8 en zorgde voor een sensatie in het Stade Pierre de Coubertin. Zijn schreeuw na de overwinning zal door half Parijs gehoord zijn.

Op Tableau 32 trof Daniël weer een Amerikaan, dit maal de eveneens jonge Tourette. Deze enerverende en dynamische partij werd verloren met 11-15. Daniël heeft met zijn 32e plaats Nederland weer op de kaart gezet.

Het is voor Daniëls ontwikkeling belangrijk om zoveel mogelijk aan dit soort grote toernooien mee te doen. Alle kosten moet hij zelf betalen. Daarom zoekt hij sponsoren die samen met hem op weg willen naar de top. Meer informatie over sponsoring is te vinden op de website: www.danielgiacon.nl

Foto: Daniël Giacon.