Floretschermer Daniël Giacon 23e op WK

Aalsmeer – Momenteel vinden de wereldkampioenschappen schermen plaats in Caïro. Voor Nederland zijn er vier floretschermers naar Egypte afgereisd, waaronder de 21-jarige Daniël Giacon. Op zondag 17 juli vonden de voorrondes plaats van het individuele heren floret toernooi. Giacon van Schermcentrum Amsterdam (SCA) won vijf partijen in de poule en verloor er slechts één met een minimaal verschil (4-5). Daarmee plaatste hij zich rechtstreeks voor het hoofdtableau op woensdag.

Om een plaats bij de beste 32 schermers van de wereld veilig te stellen trof hij SCA teamgenoot Dirk Jan van Egmond die via eliminaties ook de top 64 bereikt had. De heren schermen dagelijks met elkaar en kennen elkaar door en door. De partij ging dan ook aardig gelijk op. Uiteindelijk won Giacon met 15-10.

Bij het tableau met de 32 beste schermers was Enzo Lefort uit Frankrijk de tegenstander. Hij is de regerend wereldkampioen op floret individueel en Olympisch kampioen met het Franse team. Giacon wist tijdens de eerste periode op een flinke voorsprong te komen, maar de routinier Lefort kwam in de tweede periode terug en wist in de derde periode bij een gelijke stand van 14-14 het winnende punt te maken.

Hiermee heeft de 21-jarige Aalsmeerder de 23e plaats op het WK behaald en flink wat punten op de wereldranglijst verdiend en zal hij het seizoen afsluiten met een top 32 notering op deze ranglijst. Vrijdag komt het Nederlandse floretteam in actie bij het landenevent.

Meer informatie over de Aalsmeerse schermer is te vinden op www.danielgiacon.nl.

Foto: Bizzi team