Toename klachten over geluidsoverlast

Aalsmeer – Het aantal bewoners dat geluidsoverlast ervaart van Schiphol is vorig jaar flink toegenomen, zo blijkt uit cijfers van BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.

De hoeveelheid klachten is bij BAS in 2017 met bijna 50 procent gestegen ten opzichte van 2016. In november 2016 werden totaal 5.946 meldingen gedaan over geluidsoverlast en dit aantal steeg naar 8.446 in oktober 2017. Vooral meer dan dubbel zoveel telefoontjes kreeg BAS over het gebruik van de Aalsmeerbaan, van 1172 meldingen in 2016 naar 2.575 klachten in 2017.

Aalsmeer op 3

Toch staat Aalsmeer niet op nummer 1 als het om klachten gaat. De gemeente, waar hinder is van drie start- en landingsbanen, staat op nummer 3 in de klachtenlijst. De meeste meldingen zijn gedaan vanuit Amsterdam. Amstelveen volgt op nummer 2, inwoners van Uithoorn bellen ook regelmatig, op nummer 4. De klachten vanuit Kudelstaart zijn afgelopen jaar vast toegenomen, maar vooralsnog prijkt Kudelstaart op nummer 8.