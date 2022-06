Aalsmeer – Op de Uiterweg is vanmorgen, vrijdag 24 juni rond 10.00 uur, een flinke brand uitgebroken in een zolder van een woning.

De brandweer is met een meerdere voertuigen ter plaatse en druk met de brandbestrijding. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

De Uiterweg is, omdat het een smalle weg is, volledig afgesloten voor verkeer. De brandweer heeft veel werkruimte nodig. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen