Fleur Hofmijster (AKU) loopt naar brons op NK Cross￼

Regio – In het Brabantse Eersel vond op 16 december het Nederlands Kampioenschap Veldloop plaats. Fleur Hofmijster van Atletiek Klub Uithoorn pakte hier een derde plaats bij de meisjes onder 16 jaar. Het parcours over het E3-strand en naastgelegen bos was loodzwaar door het losse zand en de pittige heuveltjes. Fleur ging vanaf de start direct mee met de koploopsters. Lange tijd lag zij op de tweede plaats. Ze heeft hard gestreden, maar haar vermoeide en koude spieren stonden niet toe dat zij tijdens de eindsprint nog kon versnellen. Hierdoor werd zij vlak voor de finish nog gepasseerd, maar gelukkig mocht zij met haar derde plaats nog steeds op het podium klimmen.

Jay trotseert zwaar parcours

Jay van Kempen, net als Fleur atleet uit het middellange afstandsteam (Mila) van AKU, had vorig jaar al ervaring opgedaan bij het NK Cross. Dit jaar kwam hij in een hogere categorie uit, bij de jongens onder 16. Ook hij moest het zware parcours trotseren en liep hierbij een rondje meer dan de meisjes. Jay eindigde als 38e en heeft hiermee weer extra conditie en ervaring opgebouwd richting de tweede helft van het crossseizoen.

Jip verbaasd over snelheid

De derde AKU-atleet was Jip Hofmijster, de jongere broer van Fleur, in de categorie jongens onder 12. Jip was gebrand op een hoge klassering, nadat hij in november op het podium stond bij de nationale Warandeloop. Dat het niveau bij het NK Cross hoog lag, merkte Jip niet alleen bij de start, maar vooral tijdens het middengedeelte. In het bos trokken de atleten hard door. “Die jongens waren toen echt aan het sprinten” hijgde Jip na. Jip zelf had nog wat krachten bewaard voor de eindsprint. Hij haalde op de laatste 100 meter nog twee tegenstanders in en eindigde zo op een prachtige vijfde plaats.