FIQAS B, C en D Nederlands kampioen!

Aalsmeer – Het NK Beachhandbal toernooi heeft afgelopen weekend 8 en 9 juli plaats gevonden. FIQAS Aalsmeer mocht met maar liefst vier jeugdteams deelnemen aan dit spektakel op het strand. De handballers hebben laten zien te kunnen spelen in de zaal, op het veld en in het zand, want liefst drie teams zijn kampioen geworden.

Zaterdag wist Jongens D de hoogste eer op te strijken en zondag is goud uitgereikt aan de Jongens C en aan de Jongens B. Een geweldige prestatie van deze driee teams. Het is duidelijk, gegarandeerd ook tophandbal in de toekomst bij de Aalsmeerse handbalvereniging. De goede jeugdopleiding werpt zijn vruchten af. De jongens hebben nu vakantie, maar gaan vanaf september weer volop ‘aan de bak’. U/jij hoort zeker weer van deze talenten. Allemaal gefeliciteerd!

Foto: www.kicksfotos.nl. Fiqas Jongens C.