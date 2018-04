Finalisten Popprijs Amstelland bekend

Aalsmeer/Amstelveen – Afgelopen vrijdag 6 april vond de derde en laatste ronde van de Popprijs Amstelland plaats in N201 aan de Zwarteweg. De strijd gaat nu echt los barsten, de zes finalisten zijn bekend. Op vrijdag 4 mei is de finale van de Popprijs Amstelland 2018 in P60 Amstelveen. Op deze avond zal de felbegeerde Popprijs uitgereikt worden aan één van deze zes finalisten. Deze bands zullen zichzelf opnieuw moeten bewijzen aan de vakkundige jury. Wie neemt die Popprijs mee naar huis?

Vijftien bands werden er geselecteerd om deel te nemen aan de Popprijs. Na drie spannende voorrondes in N201 Aalsmeer zijn de zes finalisten voor de Popprijs Amstelland bekend. De bands die op 4 mei de strijd met elkaar aangaan zijn: Mr. Ray Bass, Minor Citizen, Waltris, MoltonGrove, Start/Over en Switchboard.

De bands worden door een zeer deskundige jury beoordeeld op originaliteit, techniek, creativiteit en podiumpresentatie. Wie plaats zullen nemen achter de jurytafel wordt later bekendgemaakt. Kom in zo groot mogelijke aantallen uw favoriete band supporten om hun zodoende een setje mee te geven naar de winst.

De Popprijs Amstelland wordt jaarlijks georganiseerd vanuit P60 en N201. De bandcompetitie biedt talentvolle bands uit de omgeving Amstelland en Meerlanden de kans om hun talent te laten zien. De deelnemende bands maken hierbij kans op een prijzenpakket.

Foto: De band Switchboard, één van de zes finalisten (Foto: N201).