Filmfestival in Fort Kudelstaart

Aalsmeer – Op vrijdag 23 februari wordt Fort Kudelstaart omgebouwd tot een heuse filmzaal. Onder de naam ‘Film in het Fort’ organiseren leerlingen van de Groenstrook hun eigen filmfestival. Verdeelt over twee zalen zullen er twee films vertoond worden die de leerlingen zelf hebben uitgekozen.

Project Do-it!

Deze avond is tot stand gekomen binnen het project Do-it! van Cultuurpunt Aalsmeer. Tijdens dit project zijn de leerlingen uitgedaagd door combinatiefunctionaris Lennard Gols om na te denken over hun culturele voorkeuren en om de ultieme culturele activiteit te bedenken. Veel creatieve ideeën vloeiden hieruit voort, zo ook het idee van een filmfestival dat werd bedacht door een groep enthousiaste meiden uit het derde leerjaar.

Voor iedereen

Het filmfestival is voor iedereen toegankelijk. De unieke locatie, de bijbehorende sfeer en twee spannende films moeten de ingrediënten voor een succesvol avondje filmkijken vormen. Uiteraard is er aan popcorn en andere lekkernijen geen gebrek. Voorafgaand aan de films zal Jan van Veen de bezoekers een korte uitleg over de unieke locatie en de Amsterdamse waterlinie geven, waar dit Fort deel van uitmaakt.

De volgende films zullen worden vertoond:

‘Alice through the looking glass’. Alice komt in aanraking met een magische spiegel die haar meeneemt naar het fantasierijk Wonderland. Ze ontmoet de Mad Hatter, die in een nogal zorgelijke toestand verkeert. Hij wordt achtervolgd door een geheimzinnige gebeurtenis uit het verleden. Om hem te kunnen helpen zal ze, ondanks zijn waarschuwingen in, een race tegen de klok een tijdreis moeten maken om het verleden te kunnen veranderen. Deze film start om 19.00 uur. Er zijn maximaal 40 plaatsen.

‘Beauty and the Beast’. Belle is een jonge vrouw, die door een beest gevangen wordt gehouden in zijn kasteel. Het beest blijkt een vervloekte prins te zijn, die de vloek alleen maar kan verbreken als hij de ware liefde vindt. Deze film start om 19.20 uur. Er zijn maximaal 30 plaatsen.

Wil je een plekje reserveren voor één van de films? Stuur dan een mail met je naam en het aantal plekken naar lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl. De tickets zijn 2 euro per persoon.