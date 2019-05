Fietstocht door natuur van Amstelland

Amstelland – Op donderdag 30 mei om 13.00 uur neemt de vogelwachter je mee op de fiets door de natuur rondom Amstelveen en Ouderkerk, bekend als regio Amstelland. Het is een prachtig, oudhollands landschap met uitgestrekte veenweiden. Voor de liefhebbers van rust, ruimte, natuur en vergezichten een prachtige plek.

Onderweg hoor je over de geschiedenis van de streek, de natuur, en de maatregelen die Landschap Noord-Holland samen met de lokale boeren neemt om het de broedende vogels in de bloemrijke weilanden naar de zin te maken.

Zin om mee te gaan? Reserveer een plek op www.gaatumee.nl

De fietstocht op donderdag 30 mei is van 13.00 tot 15.30 uur en vertrekpunt is de parkeerplaats aan de Kerkstraat, schuin tegenover de Hervormde Kerk in Ouderkerk aan de Amstel

Tip: Kom op je eigen fiets en neem een verrekijker mee.

Foto: Dutchphoto