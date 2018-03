Fietst Feyenoord-fan een dag in Ajax shirt?

Aalsmeer – Op 18 mei vertrekt Dirk Raams naar Amerika voor een prachtige fietsreis. Deze bijzonder trip van vijfduizend kilometer via de oostkust van Canada en de Verenigde Staten wordt bekostigd door hemzelf, maar de opbrengst van alle sponsoring gaat naar de Mike Multi Foundation. De stichting die als doel heeft het mogelijk maken en bevorderen van sport voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tevens is hun doel om het sportaanbod kwalitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Voor de reis kan men de reclame op het sporttenue van Dirk sponsoren maar ook een etappedag. Al veel bedrijven en particulieren dragen de stichting én natuurlijk de sportieve fietser een warm hart toe, dus dat gaat de goede kant op. Nu moet u weten dat Dirk een Feyenoord supporter is in hart en nieren en nu leek het twee lieden van de vrijwilliger brandweer Aalsmeer een fantastisch idee om hem een etappe dag in een Ajax shirt te laten fietsen.

Anko Thijssen, één van de initiatiefnemers van dit plan, samen met Bob van der Laarse, vertelt hierover het volgende: “Wij zijn echte Ajaxsupporters en komen Dirk regelmatig tegen op de sportschool tijdens de spinningles en opperden het idee. Dirk reageerde direct met de woorden ‘Nou voor duizend euro ga ik dat misschien wel doen, maar voor geen cent minder. Ik ben toch niet gek!’ Het begon dus een beetje als geintje, maar we hebben het plan doorgezet en hebben al een aardig bedrag bij elkaar weten te sprokkelen. Waarschijnlijk gaat het lukken. Geweldig toch?!”

Alles voor het goede doel

Op de Facebookpagina ‘Dirk Raams laten fietsen in Ajax shirt’ zijn alle gegevens te vinden over hoe te doneren. Anko: “En alle beetjes helpen!” Dus doneer snel je bijdrage op rekening NL47 RABO 0300 1398 10 t.n.v. Aalsmeerse Brandweer Vereniging onder vermelding van Dirk Raams. Dirk zelf vindt het allemaal prachtig: “Geweldig dat er zo’n aandacht voor is. Nu dit weer, dat is toch mooi. Alles voor het goede doel. Ik vertel natuurlijk niet wat ik verder met dat shirt doe als ik de etappe dag heb gehad. Haha, dat laat ik mooi in het midden. Maar als het bedrag bij elkaar is, ga ik in een shirt van mijn aardsrivaal fietsen. Dat beloof ik.” Heidi Bruin, de dame die alles bijhoudt op Facebook omtrent de fietsreis en het MMF, zal daar zeker het bewijs van publiceren. Doe dus mee aan dit fantastische initiatief.

Door Miranda Gommans