Fietsenwerkplaats De Ronde Venen

De Ronde Venen – Jongeren die in De Leerwerkplaats van Tympaan-De Baat in Mijdrecht (karekiet 49) aan de slag gaan kunnen nu ook terecht in De Fietsenwerkplaats. Het gaat om jongeren die om welke reden dan ook zijn uitgevallen op school, stage of werk. De fietsen die zij opknappen worden vervolgens voor een lage prijs verkocht aan hen die het minder hebben; bijvoorbeeld statushouders of mensen die gebruik maken van de Voedselbank.

De Fietsenwerkplaats is een plek voor de jongeren om te oefenen met techniek. Hiermee bereiden ze zich voor om uit te stromen naar een studie of betaald werk. Verder is er in De Fietsenwerkplaats de ruimte voor vrijwilligers om met de jongeren aan de slag te gaan op doordeweekse dagen tussen 11.00 en 16.00 uur. In De Fietsenwerkplaats worden fietsen opgeknapt die anders naar de werf gebracht worden. Wie nog een oude fiets heeft staan of als vrijwilliger aan de slag wil met de jongeren in De Fietsenwerkplaats, kan zich melden door te mailen naar c.zijl@stdb.nl.