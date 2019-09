Feestweek in de startblokken!

Aalsmeer – Er wordt keihard gewerkt op het Praamplein. Nadat dinsdag 3 september eind van de middag de marktkooplieden hun spullen hadden gepakt en Aalsmeer verlieten, is een aanvang gemaakt met het vrij maken van het plein voor de bouw van de feesttent. Woensdag kwam de machinerie op gang en donderdag kon reeds een wandeling gemaakt worden in de nog lege tent.

Vandaag, vrijdag 6 september, gaan de vrijwilligers en het bestuur van de Feestweek verder met de realisatie. In de loop van de middag arriveren de ‘inrichters’ voor de bouw van het podium, de realisatie van de garderobe, het neerzetten van het bar-gedeelte en natuurlijk gaan licht en geluid geïnstalleerd worden. Mocht u/jij vanmiddag muziek horen uit de feesttent: Missie in deze voltooid.

Zaterdag wachten nog allerlei klusjes en wordt het vast nog even haasten, want zondag 8 september is de eerste activiteit. De tentdienst, die wordt georganiseerd door de kerken in Aalsmeer. Daarna is het elke dag feest, tot en met 14 september, met een gevarieerd programma voor alle inwoners. Kijk op www.feestweek.nl voor alle evenementen.

Oh, en dinsdag 10 september naar de markt? Deze vindt eenmalig plaats op haar oude ‘stekkie’, het Raadhuisplein. Natuurlijk gaan de redactie en de fotograaf van de Meerbode zich ‘storten’ in het feestgedruis en zullen hier regelmatig verslag van doen met verhalen en foto’s.