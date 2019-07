Fairtrade rozen in supermarkten

Aalsmeer – HIVOS, een organisatie vanuit humanistische overtuiging opgericht in 1968, is in juli een actie gestart in de vorm van een spel voor supermarkten. Doel is dat supermarkt-ketens met elkaar de strijd aangaan voor de verkoop van eerlijke rozen in hun winkels.

Acht supermarktketens (Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl, Deen, Dirk en Plus) kunnen punten verdienen voor iedere stap die zij zetten op weg naar leefbaar loon voor de rozenmedewerkers/sters in Afrika.

Voor slechts 13 cent meer per bosje rozen kan dit doel bereikt worden. Een leefbaar loon is een loon waar je net genoeg aan hebt om het hoogst noodzakelijke voor jou en je familie te betalen. Met Fairtrade rozen krijgen deze bloemenarbeiders samen daar nog een extra premie op waarbij zij zelf kunnen beslissen wat zij met dit geld kunnen doen. Bijvoorbeeld een school of een ziekenpost bouwen, wegen verbeteren, sanitaire voorzieningen of een waterput aanleggen. Supermarkt Plus verkoopt al jaren Fairtrade rozen, dus geeft al het goede voorbeeld.

Oproep aan supermarkten

De Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer roept de andere supermarktketens op om ook mee te doen aan dit spel en over te gaan op de verkoop van Fairtrade rozen. Voor meer informatie: www.hivos.nl

Meer informatie van de werkgroep is op te vragen via e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl of telefonisch via: 0297-321509