Ezeltje rijden op de kinderboerderij

Aalsmeer – Zondag 7 juli is er een feestje op kinderboerderij Boerenvreugd. Tijdens de activiteit ‘in de wei’ wordt het een gezellige dierenboel. Bezoekers zijn van 11.00 tot 15.00 uur van harte welkom aan de Beethovenlaan 118 in het Hornmeerpark. Kinderen krijgen een spelletjeskaart om mee te kunnen doen aan alle activiteiten. Aan de spelletjeskaart zijn geen kosten verbonden, maar donaties bij varken beer zijn altijd zeer welkom!

Boerderijdier nadoen

Kees van de Ezelkeet komt langs met zijn ezels. De kinderen mogen ezeltje rijden in de wei. Bij de knutseldames kunnen varkens, koetjes of schaapjes worden geknutseld en er zijn leuke spellen te spelen. Weide memory is een nieuw spel net als de Boerenvreugd-plaatjesbingo. Bij de bingo zijn mooie prijsjes te winnen! De activiteitencommissie waarschuwt wel dat bij een valse bingo de kinderen een boerderijdier na moeten doen. Dus goed opletten allemaal bij de bingo!

Imker Roel kan alles vertellen over de bijenkasten die bij Boerenvreugd in de wei staan. Hij neemt heerlijke honing en andere producten mee die bij hem gekocht kunnen worden.

Infohoek over koeien

In de infohoek is leuke informatie over koeien te vinden. Want hoeveel poept een koe nu per dag? En waarom geeft een koe melk? En houden koeien van lolly’s? Allemaal vragen die in de infohoek in de stolp beantwoord worden.

Foto: In de wei is het lekker druk. Met alle geboortes eerder dit jaar lopen er veel geiten en schapen in de wei. Altijd leuk om even een kijkje te nemen!