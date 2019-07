Ezel rijden in trek op Boerenvreugd

Aalsmeer – De activiteit ‘In de wei’ op kinderboerderij Boerenvreugd zondag 7 juli was zeer geslaagd. De kinderen kregen een spelletjeskaart, zodat ze niets hoefden te missen. Imker Roel vertelde leuke informatie over bijen en in zijn kraam konden lekkere honing producten worden gekocht.

De spelletjes, die de vrijwilligers bedacht hadden, vielen in de smaak bij de jeugdige bezoekers. Memory, koe melken en wortelgooien werden volop gespeeld. Bij het knutselen werd hard gewerkt om een mooi boerderijdier te maken.

Hoogtepunt deze dag waren de ezels. Kees Tromp van de Ezelkeet was aanwezig en kinderen konden een ritje op de ezels maken of ze borstelen en poetsen.

Druk en spannend was het ook bij de bingo. De kinderen waren super fanatiek en iedere bingo werd beloond met een mooi prijsje. De bezoekers hebben genoten en Boerenvreugd kan weer terugkijken op een gezellig en geslaagd evenement!