Extra parkeerruimte bij Lidl in Dorp

Aalsmeer – Een parkeerprobleem tijdens de braderie, de feestweek en de pramenrace in het Centrum? Nee hoor, dit jaar niet. Er is (tijdelijke) extra ruimte gecreëerd op, jawel, het terrein van de toekomstige Lidl aan de Stationsweg. Bezoekers kunnen het overigens onverharde terrein via de Uiterweg oprijden en hier hun auto een paar uurtjes parkeren.

Een prima oplossing en uiteraard zijn alle ondernemers (en bewoners) in het Centrum bijzonder blij met deze extra parkeermogelijkheid. Het Praamplein is tot slot nog tot en met zaterdag nagenoeg geheel bezet door de feesttent. Parkeren kan overigens ook op het pleintje voor Albert Heijn en bij de Deen bij het Molenplein zijn voldoende plekken om de auto te stallen.

Trottoir terug

Wat betreft het trottoir langs het terrein is woord gehouden. De hekken zijn naar achteren geplaatst. Inwoners kunnen weer gewoon op de stoep lopen langs de Stationsweg!