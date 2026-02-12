Extra buidelstoelen voor Ziekenhuis Amstelland

Amstelveen – Woensdag 11 februari heeft de afdeling Neonatologie van Ziekenhuis Amstelland twee extra buidelstoelen in ontvangst genomen. Hoewel er al stoelen aanwezig waren, bleek dit onvoldoende om aan de groeiende behoefte te voldoen. Dankzij een inzamelingsactie van platform WIJ, een bijzondere gift van couveuseouders en donateurs van Strong Babies, is het tekort nu opgelost. De wens voor extra stoelen kwam rechtstreeks van de verpleegkundigen. Zij zagen dat ouders soms moesten wachten om te kunnen ‘kangoeroeën’ (huid-op-huidcontact) met hun baby. Platform WIJ, bekend van de blije doos en magazine WIJ, toonde zich als trouwe sponsor van Strong Babies zeer betrokken en mobiliseerde hun achterban voor dit project. Ook een gezin dat zelf op de afdeling heeft gelegen deed als ervaringsdeskundige een waardevolle donatie. Samen met de donateurs van Strong Babies hebben zij ervoor gezorgd dat alle ouders en baby’s in Ziekenhuis Amstelland na de geboorte meteen kunnen kangoeroeën.

Van levensbelang

Huid-op-huidcontact is voor premature baby’s van levensbelang. Het stabiliseert de hartslag, vermindert stress en stimuleert de hersengroei. De Wereldgezondheids-organisatie (WHO) adviseert om dagelijks zo lang en ononderbroken mogelijk te buidelen. De door Strong Babies mogelijk gemaakte buidelstoelen bieden ouders het comfort om dit urenlang vol te houden, wat essentieel is voor een veilige hechting en een kortere opnameduur.

Ontwikkelingsgerichte zorg

De komst van de stoelen sluit aan bij de visie van Ziekenhuis Amstelland. Op de Neonatologie wordt gewerkt volgens de principes van ontwikkelingsgerichte zorg, waarbij de behoeften van de baby centraal staan. Door de uitbreiding kan het ziekenhuis nu meer gezinnen tegelijkertijd deze cruciale nabijheid bieden.

Te vroeg geboren baby’s

Strong Babies zet zich in voor een gezonde toekomst voor zieke en premature baby’s. Dankzij de hulp van donateurs kan de stichting investeren in oplossingen zoals buidelstoelen, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Strong Babies is een stichting met ANBI status en CBF-erkenning.

Foto: Overhandiging van de extra buidelstoelen. Foto: Ziekenhuis Amstelland (aangeleverd)