Ergernis over ‘Schiphol parking’ op Oosteinderweg

Aalsmeer – Het was deze week nog een onderwerp in een televisieprogramma. Bedrijven die parking service voor de luchthaven aanbieden, maar vervolgens de aangeboden auto’s parkeren in woonwijken. In het tv-programma ging het om ‘wild parkeren’ in woonwijken in Hoofddorp, maar ook in Aalsmeer zoeken deze bedrijven naar gratis parkeermogelijkheden.

Vorig jaar is geruime tijd gebruik gemaakt van de parkeerplekken langs de Machineweg. Hier heeft de gemeente uiteindelijk ingegrepen, maar welk bedrijf heeft nu de Oosteinderweg uitgekozen om Schiphol parkingservice te verlenen?

Bewoners aan de Oosteinderweg ergeren zich hier in ieder geval groen en geel aan. Na een dag thuis komen en geen ruimte hebben voor je auto is natuurlijk heel vervelend. Zeker als deze ‘wildparkerende voertuigen’ een buitenlands kenteken hebben. Dan weet je bijna wel zeker dat de eigenaar van deze auto op reis is en waarschijnlijk geen idee heeft dat zijn wagen niet op een veilige, bewaakte locatie staat, maar ‘wild’ in een woonwijk is geparkeerd.

De bewoners van de Oosteinderweg zijn er klaar mee en hebben nu meerdere voertuigen voorzien van een briefje met de tekst ‘hier geen schipholparking’. Hopelijk pakt de gemeente deze terechte ergernis (weer) op en neemt maatregelen. Er zijn in Aalsmeer tot slot meer dan genoeg legale Schiphol parkeerlocaties!

Foto: VTF – Laurens Niezen