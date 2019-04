Er op uit met Pasen in Aalsmeer

Aalsmeer – Vrolijk Pasen gaat wel lukken met dit mooie weer. Heerlijk de deur uit op deze eerste Paasdag, zondag 21 april. De diverse kerken in Aalsmeer en Kudelstaart bieden speciale Paasdiensten aan voor de hele familie.

Er op uit kan natuurlijk ook deze Paasdagen in Aalsmeer. Er is altijd, ook of zelfs met Pasen, van alles te doen en te beleven in deze actieve gemeente. Enkele kijk- en doetips: