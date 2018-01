Enquête verkiezingen: Uw mening telt!

Aalsmeer – Op 18 maart 2018 mogen inwoners stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Wat vindt u belangrijke thema’s bij de verkiezing in Aalsmeer? Vanaf deze week kunt u in een digitale enquête aangeven wat voor u belangrijke onderwerpen zijn bij de gemeenteraadsverkiezing.

De politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben in hun partijprogramma’s de onderwerpen aangegeven waar zij zich de komende vier jaar voor gaan inzetten. Als inwoner kunt u ook aangeven wat u belangrijke thema’s voor de verkiezingen vindt. Vul hiervoor de enquête in via de website van Aalsmeer, de app van NU.nl of via: https://necker.datacoll.nl/elualkpzlt?l=nl

De reacties worden gebruikt voor de stemhulp die u vanaf medio februari kunt raadplegen. De stemhulp helpt u bij uw keuze voor een partij.

Voor meer informatie over de enquête kan contact opgenomen worden met de Griffie van Aalsmeer via het email adres griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via: 0297-387584.