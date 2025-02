Elfstedentocht in Zonnehuis Majella

Vinkeveen – Woensdag 5 februari was het winter in Zonnehuis Majella! Het ijs was dik genoeg dus rond de klok van 14.00 uur klonk het sein: “ik giet oan”! De bewoners begonnen bij de startplaats in Leeuwarden, waar het Friese volkslied klonk en het rode lint door 1 van de bewoners werd doorgeknipt. En zo door naar Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum en over de Bonkefeart weer terug naar Leeuwarden. Bij elke plaats was er een opdracht zoals, fietsen over het ijs, sneeuwballen gooien, rebus oplossen, ringwerpen, koekhappen, vragen spel, wak vissen en klompje werpen…die allemaal met goed gevolg moesten worden afgelegd. Onderweg stond er natuurlijk de koek en zoopie kraam, waar iedereen warme Chocomelk met slagroom kreeg en van het Friese suikerbrood werd genoten. Ook trakteerde 1 van de vrijwilligers op ski taart. Tijdens deze pauze werden er op de grote televisiebeelden van de echte Elfstentocht getoond. Bij de finish kregen alle bewoners het felbegeerde elfstedenkruisje omgehangen, die zij zelf in de weken ervoor met de creatieve middagen hadden geknutseld. Ook werden zij gehuldigd met het Wilhelmus. Al met al was het een topdag voor de bewoners met deze ” tocht der tochten”.

Foto: aangeleverd