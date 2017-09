Eis van 30 maanden voor dood rijden Tom

Aalsmeer – Een straf van 30 maanden cel is donderdag 7 september geëist tegen de 46-jarige man Rijsenhout die ervan verdacht wordt de 23-jarige Tom uit Aalsmeer te hebben dood gereden. Het OM vindt ook dat de man een voorwaardelijke rijontzegging moet krijgen van vijf jaar.

Tom en zijn nichtje werden in 2015 op de Oosteinderweg aangereden door de automobilist toen ze op de fiets naar huis reden na een avondje feestweek. Tom overleefde de aanrijding niet, zijn nichtje raakte zwaar gewond. De bestuurder van de auto had die nacht alcohol gedronken en reed, volgens getuigen, erg hard.

Bij de strafeis is rekening gehouden dat de verdachte eerder boetes heeft gehad voor te snel rijden en voor rijden onder invloed. De uitspraak van de rechter is over drie weken, op 29 september.

Foto: Uit 2015, vele bloemen waren neergelegd door familie, vrienden en bekenden op de plek van het dodelijke ongeval.