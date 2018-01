Eigen akker voor Nico Borgman in De Bovenlanden

Aalsmeer – Een bijzonder cadeau heeft Nico Borgman gehad van het bestuur van ‘zijn’ Stichting De Bovenlanden. Nico heeft de Stichting opgericht en vorm gegeven en heeft ruim 23 jaar met heel veel inzet de belangen van De Bovenlanden behartigd.

Per 1 januari heeft de inmiddels 87-jarige bestuurder zijn functie neergelegd en vrijdag 19 januari was het officiële afscheid en de kennismaking met de nieuwe voorzitter Piet Harting. Hij roemde de gedrevenheid en de tomeloze inzet van Nico Borgman voor De Bovenlanden. “Je treedt weliswaar terug, maar een afscheid is het niet. We zullen samen nog vele aankopen doen.”

Als dank voor alle energie die Nico Borgman in De Bovenlanden heeft gestoken, heeft het huidige bestuur een bijzonder besluit genomen. Eén van de laatst aangekochte akkers wordt naar de oud-voorzitter vernoemd, de Nico Borgman akker en natuurlijk was de ook oud-politicus bijzonder in zijn nopjes met deze eer.

Onder de vele aanwezigen (het was mutje vol in de Historische Tuin) ook veel oud-collega’s en partijgenoten van de PvdA’er. Zo was oud-burgemeester Joost Hoffscholte aanwezig, kwam oud-wethouder Piet Boom bijpraten en arriveerden oud-raadsleden van de PvdA met een cadeautje. Van het huidige college brachten de wethouders Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis een bezoek.

De tweede speech werd verzorgd door gedeputeerde Adnan Tekin bij de Provincie Noord-Holland met natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol in de portefeuille. Hij heeft regelmatig met Nico Borgman overleg gehad over De Bovenlanden. Hij verklapte dat Nico hierbij altijd zeer standvastig was. Hij had als cadeau een mooie karaf met glazen meegenomen. Het was een drukke en gezellige middag waar Nico Borgman ook nog met een film extra in het zonnetje werd gezet. En terecht, want zoals voorzitter Piet Harting zei: “Jij hebt er mede voor gezorgd dat de verloedering in De Bovenlanden niet om zich heen heeft kunnen slaan.”