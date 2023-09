Eerste toernooi voor jeugdteam MdR￼

Uithoorn – Afgelopen weekend wast het eerste toernooi van het seizoen voor de jeugd. Het windhappers toernooi in Den Haag. De jeugd team zijn jongens en meisjes tot 18 jaar. Vroeg in de ochtend werden de boten opgebonden om te vertrekken. In dit toernooi deden vier teams mee uit verschillende delen van het land. De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen het Anker een team uit Ulft die veel ervaring heeft en ook wat oudere spelers. Ondanks een verlies van 4-9 waren er goed acties. Een mooi spel verdeling en een goed blok. Vervolgens werd de tweede wedstrijd gespeeld tegen de windhappers jeugd. Een spaanede wedstrijd waar beide teams aan elkaar gewaagd waren en ondank dat verloren ze met 2-3. De laatste wedstrijd werd gespeeld tegen HWC uit Helmond. Een jong en een team met minder ervaring. Deze wedstrijd is gewonnen met 8-2. De wedstrijd om de 3e en 4e plaats was tussen HWC en MDR en werd gewonnen met 5-0.