Eerste Rommelroute in Hornmeer geslaagd!

Aalsmeer – Met ondersteuning van Participe Amstelland is afgelopen zaterdag 18 juni door een groep bewoners de eerste Rommelroute georganiseerd in de wijk Hornmeer. Bewoners kregen de mogelijkheid om voor hun eigen deur allerlei spulletjes te verkopen. De animo voor dit initiatief was groot. Maar liefst tachtig bewoners uit nagenoeg alle straten in de Hornmeer namen deel.

Al dagen van te voren was er bedrijvigheid in de Hornmeer, tuinen werden schoongemaakt en zolders opgeruimd. Op de dag zelf werden er op diverse plekken vlaggetjes opgehangen en spullen in de voortuin gestald. De deelnemers hadden zichtbaar hun best gedaan. De tuinen en de trottoirs voor de deur waren omgetoverd in vrolijke en gevarieerde verkoopplekjes.

Er werd van alles te koop aangeboden, maar kleding, spelletjes en boeken hadden de overhand. Naast het doel om spullen te verkopen, hebben veel wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er was gezelligheid in de straten. Even een praatje bij elkaar in de voortuin. De route werd niet alleen door inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart bezocht, er waren ook bezoekers uit onder andere Amsterdam, Almere, Zaandam, Hoofddorp, Uithoorn en Utrecht gekomen.

De bewoners waren na afloop van de dag unaniem: “Het was een gezellige en geslaagde dag. Voor herhaling vastbaar.” Kijk voor meer informatie en foto’s op de website of Facebook-pagina van Participe Amstelland.