Eerste medailles voor trampolinespringers

Aalsmeer – De trampolinespringers van SV Omnia 2000 hebben hun eerste medailles van 2018 gewonnen! Op het districtskampioenschap voor de CDEF-klasse in Soest sprongen de deelnemers synchroon en individueel. Op alle niveaus presteerden de Omnia-springers prima. Sarah Wisse en Ilse Bom werden eerste bij het synchroonspringen in de D-klasse. Bij synchroon beoordeelt de jury de moeilijkheid en de netheid van de oefening, én de mate waarin de twee springers dezelfde beweging precies tegelijkertijd maken. Bij de C-klasse synchroon werden Jay Roelfsema en Joey Visser eerste en Kiki Frederiks en Nienke Bertholet tweede.

Individueel

Ook bij het onderdeel Individueel vielen de Omniaspringers in de prijzen. Joey Visser is eerste geworden in de C klasse. Fenne van der Zwaard pakte netjes de tweede plaats en Ilse Naber de derde plaats in de D- klasse. In de E-klasse werd Katelijne van der Avoird eerste en Nicky Schijveschuurder behaalde een nette derde plaats. Ilse Bom had helemaal een topdag, want die behaalde net als bij synchroon ook bij individueel de eerste plaats.

Kanjers in de F-klasse

Ook die nieuwste sterren in de F klasse van SV Omnia 2000 hebben het supergoed gedaan. Bij de F Pupil I meisjes is Jennifer Stieva eerste geworden en Fabienne de Bie derde. Hannah Serné werd knap eerste bij de F Pupil II meisjes. En dat terwijl het voor deze kanjers hun allereerste wedstrijd was. Een topprestatie van deze meiden!

Foto: Michael Bertholet